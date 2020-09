L'avenir de Sergio Busquets semble être de plus en plus flou. Pendant un temps placé sur la liste des transferts par le FC Barcelone, l'international espagnol serait dans le viseur de l'Inter Miami de David Beckham. Le Barça aurait depuis demandé à Busquets de baisser son salaire de 30% afin qu'il reste chez les Blaugrana, mais David Beckham ne lâcherait pas l'affaire pour le joueur de 32 ans. Ainsi, comme révélé par Ok Diario, David Beckham continuerait de toquer à la porte de Sergio Busquets afin de le convaincre de le rejoindre aux Etats-Unis. Cependant, l'international espagnol ne devrait pas rejoindre la MLS durant cette période des transferts, cette dernière étant trop impactée par les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier. Tout devrait être réglé l'été prochain pour Busquets, qui n'a jamais caché son désir de mettre fin à sa carrière aux Etats-Unis. David Beckham restera cependant attentif à la situation de Busquets tout au long de la saison, l'Anglais n'attendant que le feu vert de la part du joueur pour soumettre une offre afin de le récupérer à l'Inter Miami...