à l’heure où beaucoup de jeunes joueurs veulent brûler les étapes, Gabriel Jesus (22 ans) prend toujours son mal en patience. Arrivé à l’hiver 2017 pour 32 millions d’euros, l’attaquant brésilien a longtemps rongé son frein sur le banc de touche, barré par la présence de Sergio Agüero, intouchable aux yeux de Pep Guardiola. Une réalité qui pourrait être bien différente à l’avenir. En effet, l’avant-centre argentin est moins omnipotent depuis le coup d’envoi de l’exercice actuel. Malgré ses 13 buts en 18 matchs, son temps de jeu s’est clairement amoindri ces derniers mois (12 titularisations, soit 66,6% sur le total des matchs joués). La preuve, il est avec 1113 minutes passées sur les terrains, le joueur offensif le moins utilisé par le manager mancunien. Raheem Sterling (2159), Kevin De Bruyne (1814), Bernardo Silva (1757), Riyad Mahrez (1415) et David Silva (1225) font tous mieux. Même Gabriel Jesus et ses 1539 minutes. Il faut dire que la récente blessure musculaire d’Agüero y est pour beaucoup. Durant son absence de près d’un mois, son partenaire brésilien a su saisir sa chance. Sur ses 6 dernières sorties, le récent vainqueur de la Copa America affiche un bilan plus que positif avec 6 buts inscrits, dont un triplé contre le Dinamo Zagreb en Ligue des Champions, pour 3 passes décisives. Depuis le début de la saison, Gabriel Jesus propose des statistiques très honorables (11 buts, 6 passes décisives) qui en font logiquement un pion important pour Guardiola. Une chose est sûre, le principal intéressé se sent prêt à prendre la relève. «J’essaie d’en profiter quand je suis sur le terrain. Mais je sais que Sergio n’est plus aussi jeune que moi, et maintenant je pense que mon heure est venue. C’est mon heure. Je veux juste jouer au football et m’améliorer. C’est ce qui me rend heureux et c’est ce que j’aime. C’est toujours difficile quand on ne joue pas et je respecte la décision du manager et mon ami Sergio parce qu’il est une légende du club. Je ne pense vraiment pas être le meilleur au monde, je veux juste jouer et marquer» , a considéré Gabriel Jesus pour The Sun. Avec la fin de contrat d’Agüero en juin 2021, l’Auriverde peut enfin voir le bout du tunnel.