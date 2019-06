Après son match nul face à la Guinée, le Madagascar a remporté son premier match dans cette coupe d’Afrique des nations 2019. Les joueurs de Nicolas Dupuis ont disposé du Burundi (1-0), jeudi, grâce à un but de Marco Ilaimaharitra. Les voilà plus que jamais en course pour une qualification en 8es de finale. Madagascar se souviendra longtemps de ce 27 juin 2019. Pour la première fois, les Malgaches ont remporté un match à la CAN en disposant du Burundi (1-0). Le tout seulement quelques heures après le drame d’Antananarivo, la capitale de l’Île, où 16 personnes ont trouvé la mort après une bousculade. L’unique buteur de la rencontre est Marco Ilaimaharitra (76’), auteur d’un coup-franc tout simplement parfait. Avec quatre points au compteur, Madagascar se rapproche d’une qualification en 8es de finale. Dans le même groupe, le Nigeria, de son côté, est d’ores et déjà assuré d’accéder au tour suivant.