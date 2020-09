C'est le dossier chaud de ce mercato en Espagne après la fin du feuilleton Leo Messi. Poussé vers la sortie depuis l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc catalan, Luis Suarez a finalement trouvé un point de chute, après de nombreuses semaines de négociations. Proche de la Juventus Turin un temps, c'est finalement l'Atletico Madrid qui a décroché le gros lot en officialisant sa venue hier. Dès lors, le marché devrait tout logiquement s'affoler en Catalogne pour trouver le successeur de l'Uruguayen qui faisait les beaux jours de l'attaque catalane depuis 2014. Deux noms sont alors particulièrement revenus. Tout d'abord, c'est celui de Lautaro Martinez qui, depuis le début de l'année, apparaît comme le favori numéro un. Pour autant, avec l'arrivée du Covid-19 et la crise économique qui en découle, le Barça ne possède plus la même enveloppe pour investir, et l'Inter Milan semble se montrer intransigeant sur le prix de sa pépite argentine, une attitude freinant le dossier. Dans cette optique, les dirigeants catalans ont dû revoir leur plan, et ont finalement jeté leur dévolu sur Memphis Depay. Comme l'a révélé, hier, Mundo Deportivo, l'attaquant hollandais est en «pole position» pour rejoindre l'Espagne. Désireux de quitter les Gones qui ne disputeront pas de compétitions européennes, cette saison, pour la première fois depuis 24 ans, il retrouverait en Liga son ancien sélectionneur chez les Pays Bas. Une opportunité qui ravit l'ancien de Manchester United, prêt à tout pour rejoindre l'Espagne. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas, passé maître dans l'art de la négociation.