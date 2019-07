La ville millénaire à vécu, jeudi, l’une des soirées les plus euphoriques, après l’exploit de l’En algérienne à Suez. Après des moments de stress et suspense, la joie était en faveur des Algériens. Aussitôt, les rues de la ville furent submergées par des milliers de Constantinois, munis de drapeaux et vêtus de maillots aux couleurs de l’emblème. Des familles, des hommes, femmes et enfants sont sortis en même temps exprimer leur joie et leur fierté. Soulagement, larmes et youyous. C’est la grande fête. Celle-ci est bien méritée après ce match dur de 120 minutes, où les Verts se sont donnés à fond pour emporter la victoire, avant de se départager après la séance des tirs au but.

« One, Two, Three, viva l’Algérie » résonnait partout, mêlé à des chants pour les hommes de Belmadi. Les Constantinois ont été très sensibles aux larmes versées par ce dernier, mais aussi à celles de Bounedjah, qui n’a pas réussi à se rattraper après le ratage d’un penalty. Dans cette rencontre, la lutte a été de haut vol, mais un soulagement immense pour ces guerriers.