Cette fois, ceux qui pensaient encore que le désir de Neymar de quitter le Paris Saint-Germain n’était que le fruit d’affabulations de la presse ont été servis. Attendu pour la reprise de l’entraînement au centre Ooredoo, Neymar ne s’est pas présenté. Conséquence : le club de la capitale a haussé le ton. Tout d’abord par la publication d’un communiqué déplorant cette situation et annonçant de possibles sanctions à l’encontre du numéro 10 rouge-et-bleu. Une communication offensive à laquelle le PSG n’avait pas habitué ses suiveurs, mais qui prouve encore une fois que l’autorité est de retour à Paris. D’ailleurs, ce message public a très rapidement fait réagir le père de la star brésilienne. « La raison de son absence est connue et programmée depuis un an avec les calendriers annuels de l’institut (Instituto Neymar Jr) que nous ne pouvions pas changer. Son retour est programmé pour le 15 (juillet, NDLR). C’est aussi simple que ça, il n’y a pas de controverse. Le PSG en est informé et participe aux activités de l’institut. » Une version contredite par le directeur sportif francilien Leonardo, dans une interview accordée au Parisien. « Il a pris des engagements par rapport à son institut et un sponsor. Mais ce n’était pas des dates prises en accord avec le club. Or, il a joué son dernier match le 6 juin (NDLR : avec la sélection brésilienne face au Qatar, un match au cours duquel il s’est blessé). Les vacances étaient jusqu’au 8 juillet. Et là, il n’est pas venu. » Un climat délétère qui fait bien entendu les gros titres de la presse catalane. Car le clan Neymar ne l’a pas apprécié. Sport nous apprend en effet que le Brésilien estime que le PSG a sciemment ignoré un accord sur sa date de reprise. Une nouvelle provocation après l’interview explosive donnée par Nasser Al-Khelaïfi. Un acte qui entérine un peu plus le divorce entre les deux parties. C’est d’ailleurs « la guerre totale » , titre le journal qui pense que l’objectif du club de la capitale est désormais de pourrir un maximum la vie de Neymar, comme il l’a fait avec Adrien Rabiot.

Le but ? Se trouver une excuse pour justifier un départ que seul le Brésilien voulait. Et si chacun se fera sa version des faits, aujourd’hui, Neymar et le PSG semblent bel et bien irréconciliables.