Les joueurs de la JS Kabylie retrouvent, dès aujourd'hui, le chemin des entraînements collectifs. Ils ont regagné leurs résidences respectives, hier, avant de prendre la destination d'Ouzellaguen (Béjaïa) pour un stage bloqué. La direction du club est revenue, sur sa page officielle Facebook, sur le bon déroulement des préparatifs du futur séjour des Canaris. Les membres de la délégation ont tenu ainsi à remercier vivement l'APC d'Ouzellaguen, notamment le vice-président, Abdelhamid Djerroud, et le président du club local, Yahia Tabet, ainsi que tous les dirigeants présents, pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé et la mise à la disposition des Jaune et Vert de tous les moyens, dont ils disposent, comme le stade communal et le bus. En effet, selon le communiqué du club, l'arrivée sur les lieux s'est déroulée dans une ambiance bon enfant, de chaudes retrouvailles après plus de quatre mois de congé forcé, dû à la pandémie de coronavirus. Les membres des différents staffs étaient à l'accueil. Le staff médical a veillé à l'application du protocole sanitaire. À présent, les joueurs vont retrouver le terrain pour préparer la prochaine saison. Toutefois, la rentrée est marquée par de profonds changements dans l'effectif. Le départ de nombreux joueurs et l'arrivée de plus d'une dizaine de nouveaux sera, sans nul doute, une expérience palpitante pour le club. Par ailleurs, la reprise n'a vraisemblablement pas été une raison pour la clôture de la campagne de recrutement. Rien que durant ces dernières 48 heures, deux jeunes recrues ont intégré l'effectif? complètement rajeuni. Amar Boudjelal et Mohammed Ayoub qu'on surnomme «le nouveau Bouiche» et n'a pas encore bouclé ses 18 printemps. L'ex-jeune coqueluche du CABB Arréridj s'est engagé pour cinq ans avec les Lions de Djurdjura. C'est un avant-centre international des U17, qui a évolué la saison dernière dans la catégorie U20, au CABBA et a marqué 14 buts. Il est, dit-on, doté d'un gabarit impressionnant, rapide, jouant des deux pieds, avec un très bon jeu de tête. Le club kabyle a dressé une longue liste des qualités de ce jeune joueur qu'on dit également bon au placement sur le terrain, bonne vision de jeu. Mohammed Ayoub représente ainsi l'espoir du club kabyle de retrouver un attaquant de pointe digne des années d'or du Jumbo JET. Toujours au sujet des arrivées, notons la promotion, en seniors de deux jeunes du terroir. Ce sont Nassim Mékidèche qui a paraphé en premier son contrat de trois années, avant d'être suivi de Nassim Benkhaoula, qui a également signé pour trois années, avec les seniors.