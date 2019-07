Après un mois de congé, les gars de la JS Kabylie se remettent au travail depuis hier en fin d’après-midi. Une reprise qui s’est effectuée à Zekri, qui abritera le premier stage d’intersaison. Le séjour des Lions du Djurdjura s’étalera jusqu’au 7 du mois en cours. Ils vont élire leur quartier à l’hôtel Talvent, un établissement où toutes les commodités voulues sont réunies pour assurer la réussite de ce premier micro-cycle de préparation sous la houlette du nouvel entraîneur, le Français Hubert Vélud. La direction de la JSK affirme que les joueurs et le staff technique et médical viennent de recevoir leurs visas en prévision du second stage, prévu le 9 juillet prochain à Evian, en France. Au chapitre du recrutement, c’est le cas Benkhelifa qui semble occuper le devant de la scène, avec le refus de la direction du Paradou AC de libérer ce brillant milieu de terrain à la JSK, avec laquelle il a joué la saison dernière à titre de prêt.

Le club de la Kabylie a confirmé ce niet catégorique dans un communiqué, où il est mentionné que « la direction a le regret d’annoncer le niet catégorique des dirigeants du Paradou AC de libérer Benkhelifa », tout en expliquant les démarches effectuées auprès des responsables du PAC quant à une éventuelle libération du joueur. Les dirigeants du PAC ont appelé la direction pour lui signifier que le dossier de Benkhelifa était clos et qu’il ne faut plus parler de sa libération. La direction du club kabyle précise que les supporters doivent savoir que la JSK a tout tenté pour garder le joueur, mais la décision finale ne dépend pas de leur volonté ni celle du joueur qui, pourtant, voulait à tout prix poursuivre son aventure avec les Canaris. Un vœu que la direction du PAC a refusé d’exaucer. En fait, ce refus vient en rajouter un peu plus à la déception des supporters quant au recrutement effectué par la direction de leur équipe. Beaucoup parmi eux considèrent que les nouvelles recrues ne répondent pas aux critères promis par le président Chérif Mellal. Les cinq recrues venues du championnat national, même avec un niveau appréciable ne sont pas à la hauteur de la compétition internationale qui les attend, estime-t-on. C’est le même jugement que semblent porter les supporters quant aux joueurs internationaux recrutés. En effet, les supporters craignent que le niveau des joueurs ne puisse répondre à la nécessité d’aller plus loin dans la Champions League. Malgré ces « petites » appréhensions, le moral est au beau fixe parmi l’effectif, décidé à relever le défi. L’arrivée de l’entraîneur Hubert Vélud a relativement dissipé les craintes au vu de son CV. Ce technicien qui a affiché son ambition de gagner un titre national semble aussi garder les pieds sur terre. Questionné au sujet d’un trophée africain, l’ancien entraîneur du CSC, de l’ESS et de l’USMA a exclu cet objectif, considérant que son équipe n’a pas encore atteint la maturité nécessaire pour s’imposer devant les grands clubs du continent. Une affirmation qui fait baisser les ardeurs des supporters et qui apportera plus de sérénité à ces joueurs qui évolueront sans pression.