Le CR Belouizdad, champion d’Algérie en titre, a repris les entraînements ; lundi en fin de journée, à Alger après 6 mois d’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Sous la houlette de l’entraîneur français, Franck Dumas, les joueurs se sont retrouvés à la forêt de Bouchaoui, dans le cadre de la première étape de préparation à la nouvelle saison 2020-2021 qui doit débuter le 20 novembre prochain. La veille, tous les membres de l’équipe ont passé le test sérologique de dépistage du Covid-19, a indiqué la page Facebook du club algérois. Les entraînements des clubs de Ligue 1 sont autorisés à partir du 20 septembre et ceux des disciplines sportives collectives concernées par les compétitions internationales sont possibles depuis dimanche, selon le ministère de la Jeunesse et des Sports. C’est ce qui a d’ailleurs encouragé le CRB, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions d’Afrique, à reprendre les entraînements. Les Rouge et Blanc sont le deuxième club de Ligue 1 à reprendre les entraînements après la JS Kabylie, qui a déjà bouclé, samedi dernier, son premier stage de préparation à Akbou (Béjaïa). La formation kabyle entamera la seconde partie de sa préparation estivale en effectuant à partir d’aujourd’hui un stage de 12 jours à Mostaganem, en dépit de la mise en garde de la Ligue de football professionnel (LFP) dans laquelle elle appelle les clubs à suspendre les stages et regroupements des athlètes, jusque-là interdits en raison du Covid-19. Par ailleurs, le CRB s’est renforcé avec l’arrivée du docteur Fayçal Benziane, spécialiste en rééducation fonctionnelle. Il a intégré le staff médical du Chabab en prévision de la saison prochaine. Il est actuellement avec le groupe et aura, déjà, comme première mission de prendre en charge le cas de Adel Djerrar, victime d’une rupture du tendon d’Achille. Désormais, la direction veut parer à toute mauvaise nouvelle en cette saison chargée, notamment après avoir engagé une nutritionniste, en la personne de Lamia Mahieddine, qui occupait ce poste avec l’Equipe nationale de football. Pour sa part, le préparateur physique, Aymen Nouadri, a été appelé pour assurer la préparation de l’équipe en attendant que le remplaçant de Hcène Belhadj soit désigné. Nouadri, faut-il le rappeler, a été recruté en tant que préparateur physique de l’équpe réserve.

R. S.