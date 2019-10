Le karatéka algérien Ayoub Anis Helassa sacré champion du monde juniors de kumite (-55 kg), a indiqué mardi à Alger que la médaille d’or décrochée au Chili n’est qu’« une étape de ma carrière », qui ne fait que débuter. « Je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu et encouragé pour atteindre mon niveau actuel. La compétition était très disputée, mais j’étais déterminé à faire retentir l’hymne national lors de la finale », a déclaré Helassa à son arrivée à l’aéroport Houari Boumediene d’Alger, en présence du ministre de la jeunesse et des sports, raouf Bernaoui. Helassa (-55 kg / juniors) a remporté vendredi dernier à Santiago (Chili) le titre mondial « kumite » grâce à sa victoire en finale face au Marocain Djina Abd El-Ali. « C’était un tournoi très relevé avec plus de 1500 participants représentant 96 pays. J’ai abordé la compétition match par match jusqu’à la finale qui s’est disputée devant une salle archicomble. J’ai réussi à me hisser jusqu’en finale grâce au travail psychologique et les encouragements du staff technique national », a souligné le natif de Constantine. « Cette médaille d’or est le fruit de plusieurs facteurs, à commencer par le travail du staff technique national et mes entraîneurs en club. Je remercie également le président de la Fédération algérienne, Slimane Mesdoui et les membres du bureau fédéral qui ont toujours cru en moi, ainsi que l’ambassadeur d’Algérie au Chili qui nous a mis dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté. Le champion du monde juniors a également assuré que cette médaille d’or n’est que la première étape de sa carrière, promettant d’autres consécrations lors des prochains rendez-vous internationaux dont les Championnats du monde 2020 en Afrique du Sud et les Jeux méditerranéens 2021 à Oran (Algérie). De son côté, l’entraîneur national du karaté, Tarek Adnan a révélé à l’APS : « Nous avons observé le niveau de la compétition et nous nous sommes assurés que le jeune Anis était capable de réussir quelque chose. Nous avons abordé le sujet avec lui, en disputant tous ses combats comme une finale, en respectant scrupuleusement les consignes du staff technique. Grâce à sa concentration, il a réussi à battre des adversaires forts et réputés dont le Jordanien Afif Ghaith en demi-finale. » Et d’ajouter : « Un avenir radieux attend ces jeunes. Si nous continuons à travailler avec eux en seniors, ils obtiendront d’excellents résultats. Le jeune Anis Hallassa a besoin d’une attention particulière pour pouvoir garder son niveau actuel, tout en continuant à travailler et surtout prendre part aux différents tournois internationaux, pour pouvoir garder le même rendement jusqu’en seniors. »