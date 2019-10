Le premier adjoint de Djamel Belmadi, Serge Romano, a évoqué la belle victoire des Verts face à la Colombie et sur les ambitions du staff technique algérien. « C’est super. Vous avez vécu un beau moment, nous aussi. Le contexte était vraiment enrichissant et la prestation était bonne aussi. Du coup on ne peut être que satisfaits » a t-il déclaré. Avant de poursuivre concernant les résultats de l’équipe depuis un an : « Ce sont des étapes que l’on veut passer et, donc, on en a fait une ce soir, Malgré le fait qu’il n’y avait pas l’équipe titulaire ce soir mais ça reste agressif, on a été bons, on a respecté les plans de jeu, c’était intéressant. » Concernant la suite, il dira : «On va revenir au transitoire le mois prochain pour être en Afrique et se qualifier assez rapidement. » Et de conclure : « Je pense que l’on apprend comme ce soir, on a tous été concentrés, on fait notre travail et poussé notre niveau par rapport à la CAN et ça c’est important. »