Une nouvelle fois auteur d'une belle saison sous les couleurs du RB Leipzig, Dayot Upamecano a de grandes chances de s'envoler pour un nouveau défi en fin de saison. Au vu du grand nombre de prétendants actuellement intéressés par l'international français, le RB Leipzig aura bien du mal à le retenir à l'issue de la saison 2020-2021. Parmi les clubs intéressés, on retrouve le Bayern Munich qui espère devancer ses concurrents anglais en prenant ce dossier en main dès maintenant. Interrogé par Sky Sports Germany, le directeur sportif du club bavarois Hasan Salihamidzic a confirmé avoir approché l'entourage du défenseur central. «Bien sûr que nous pensons à lui. Nous avons eu un bon rendez-vous avec ses agents. On verra ce qu'il se passera», a confié le dirigeant du Bayern. Plusieurs clubs de Premier League sont également sur le coup, à savoir Chelsea, Manchester United et Liverpool.