Zinedine Zidane qui claque la porte une seconde fois, c'est possible? Oui. L'entraîneur du Real Madrid serait de nouveau sur la sellette. Ses relations avec son président, Florentino Pérez, sont redevenues compliquées. Et un scénario à la 2018 n'est pas à exclure, avec un Zizou qui s'en va. Pour succéder à Zinedine Zidane, Florentino Pérez a de la suite dans les idées. A commencer par Massimiliano Allegri, libre de tout contrat. Plus prometteur, Julian Nagelsmann, actuellement à Leipzig, aurait beaucoup de partisans en interne. Mais une grosse surprise n'est pas à exclure, comme Jurgen Klopp, en fin de cycle à Liverpool. Ou bien Raul, qui a passé ses diplômes d'entraîneurs et se prépare en coulisses.