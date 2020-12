Christian Gourcuff pourrait être remplacé par René Weiler. Humilié à domicile par le Racing Club de Strasbourg (0-4), la place de Christian Gourcuff est de plus en plus instable et l'intéressé en est bien conscient. «Je suis au service du FC Nantes, j'essaie de faire du mieux possible. Il y a des moments où c'est plus difficile. Si je ne conviens pas à la situation, ce n'est pas un souci. Dans ma situation et la façon dont je suis venu, ce serait encore moins un souci.» En tout cas, Waldemar Kita songerait de plus en plus à se séparer du coach tricolore et aurait peut-être déjà trouvé son successeur. En effet, selon Jean-Marcel Boudard, journaliste à Ouest-France, c'est René Weiler (47 ans) qui semblerait le mieux placé pour remplacer Gourcuff à Nantes. Le technicien suisse est sans club depuis son départ d'Egypte et notamment El Ahly. De son côté Kita a conforté Gourcuff en assurant n'avoir rencontré personne, mais qu'un entraîneur a besoin de résultats.