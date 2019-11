L’international algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli, n’est pas parvenu avec son équipe à prendre le dessus mardi soir, sur le club Bruges (1-1) pour le compte de la 5ème journée de la phase des poules de la Ligue des champions (Groupe A). Feghouli qui a joué l’intégralité de la rencontre sur le côté droit de l’attaque a fait un match moyen. D’ailleurs il a obtenu la note de 5. Les Turcs qui menaient au score ont encaissé un but assassin de Diatta à la derrière minute du jeu. Un match nul qui complique davantage la situation de Galatasaray en vue d’une qualification en Europa League (les deux première places du groupe A sont réservées au PSG et au Real de Madrid). Avec ce nul, les coéquipiers de Feghouli sont bons derniers avec 2 points. Les belges de Bruges sont troisièmes avec 3 points. Il va falloir réaliser un exploit au Parc des Princes face au PSG (assuré de terminer premier du groupe A), lors du dernier match des poules pour espérer se qualifier en Europa League et espérer un faux pas de Bruges à domicile face au Real, déjà qualifié.