Annoncé sur le départ à Galatasaray, Sofiane Feghouli se dirige peut-être vers un clash avec ses dirigeants. Un clash non lié à son départ, mais plutôt à sa situation financière. En effet, la presse turque croit savoir que l’international algérien a saisi la FIFA en ce qui concerne ses salaires impayés. Feghouli est d’autant plus en colère qu’il a constaté qu’une partie de son salaire a été déduite sans son autorisation. En guise de réponse, l’instance dirigeante du football mondial a demandé à Galatasaray de verser à l’ancien joueur de West Ham la totalité de son dû. Les relations entre le joueur et son club s’annoncent tendues avant son probable départ pour un autre club, Galatasaray voulant se débarrasser de lui en raison de son salaire très élevé.