L'ancien président emblématique de la JS Kabylie, Moh Chérif Hannachi, se trouve dans un état critique à l'hôpital Bachir-Mentouri de Kouba (Alger). Selon plusieurs sources, outre ses troubles neurologiques, MCH a été testé positif au Covid-19 et souffre d'insuffisance respiratoire. Sur les réseaux sociaux, les marques de sympathie pour le président le plus titré du club de la Kabylie ne manquent pas. Tout le monde compatit à sa souffrance, en lui souhaitant un prompt rétablissement et un rapide retour parmi les siens.