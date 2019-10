« José Mourinho ? Nous avons eu des échanges assez flatteurs par SMS. C’est valorisant pour tout le monde. Il n’a pas donné suite à notre proposition de rencontre, car il a déjà choisi un autre club», a déclaré Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais expliquait que le Special One ne rejoindrait pas les bords du Rhône, car il a déjà choisi sa prochaine destination. Alors quelle est l’identité de cette destination ? Le Daily Mail révèle que José Mourinho souhaite reprendre du service et serait intéressé par le challenge de… Tottenham. Le Portugais ne complote pas contre son homologue Mauricio Pochettino en difficulté sur le banc des Spurs, loin de là. L’idée serait plutôt de prendre la place de l’Argentin en cas de départ. L’affaire est toutefois loin d’avoir surmonté toutes les difficultés. Selon la source, une éventuelle collaboration entre José Mourinho et le président Daniel Lévy s’annonce d’ores et déjà explosive. Et pour cause, l’ex-patron des Blues, exigeant très souvent des moyens colossaux pour renforcer son effectif, débarquerait au sein d’un club qui brille par sa modération financière. Une divergence d’opinion qui complique cette éventuelle collaboration.