La JS Kabylie poursuit ses opérations tous azimuts depuis quelques semaines. Après des recrutements de jeunes joueurs, la direction du club kabyle lorgne des joueurs de la Ligue 1 pour renforcer ses compartiments défaillants. C'est ainsi que nos sources évoquent avec insistance, le recrutement prochain du milieu de terrain du MO Béjaïa, Aziz Benabdi. Ce dernier aurait exprimé son souhait de porter les couleurs de la JSK et les négociations seraient sur le point d'aboutir avec le président Cherif Mellal. Toutefois, la direction du club kabyle devrait mettre main à la poche, car le joueur est aussi convoité par d'autres clubs de l'élite. Par ailleurs, la période de recrutements et de libération ne fait pas que des heureux dans la maison JSK. On croit savoir, en effet, que l'un des joueurs mécontents contre le président Mellal est le jeune talentueux Massinissa Tafni. Les disconvenues de ce joueur ne sont pas récentes avec son club de coeur, mais remontent aux deux dernières années. L'enfant de Mekla n'a pas eu le temps de jeu qu'il espérait à la JSK et à présent, Mellal veut le garder, mais en le prêtant à un autre club. Aussi, Tafni s'est, selon nos sources, révolté contre la direction de son club. Il aurait réclamé sa libération tout simplement. Ce jeune talentueux n'a pas apprécié le sort que lui réservent souvent les dirigeants de son club. D'abord, il n'a été incorporé que rarement et comme remplaçant alors qu'il est pétri de qualités. Souvent, on lui a préféré des joueurs qui ne lui arrivent même pas à la cheville. Massinissa Tafni aurait dû avoir plus de temps de jeu pour prouver ce dont il est capable. Aussi, selon nos sources, le joueur aurait catégoriquement refusé l'offre de Mellal qui lui propose de renouveler son contrat pour trois autres années. Mais en contrepartie, la direction a décidé de le prêter à un club qu'elle ne révèle pas. Tafni préfère aller dans un club de son choix du moment qu'il a des offres de plusieurs clubs de Ligue 1. Jusqu'à hier, aucun accord n'a été trouvé par les deux parties. Toujours au sujet des mécontents et des partants, c'est le départ de Hamroun qui revient avec insistance. Ce dernier aurait reçu des offres de plusieurs clubs européens. Nos sources évoquent également des négociations avec des clubs du Golfe qui veulent l'incorporer. Aussi Hamroun ne veut pas renouveler son contrat comme le lui demande Mellal avec insistance. Le président de la JSK veut le garder, car si son départ venait à être confirmé, il serait dans l'obligation de chercher un autre attaquant. Le besoin de garder quelques joueurs cadres se fait en effet sentir dans la direction kabyle. Ainsi, dans cette optique, la direction du club kabyle veut négocier le renouvellement du contrat de Belgherbi. Un attaquant qui a fait ses preuves à la JSK la saison passée. Malgré quelques difficultés à son arrivée, ce joueur a réussi des exploits et inscrits des buts décisifs.