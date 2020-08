Les démêlées du MC Oran avec ses partenaires n'en finissent pas. Elles sont cumulées à telle enseigne que l'actuelle direction ne sait plus à quel saint se vouer hormis de taper à toutes les portes. La dernière en date remonte au milieu de la semaine passée lorsque les commerciaux de l'hôtel El Mouahidine ont présenté une lourde ardoise réclamant son paiement, celle-ci, étant de l'ordre de 4 millions de dinars, représente les frais de l'hébergement des joueurs du MCO originaires des autres wilayas. Pour le moment, les dirigeants des Hamraoua comptent amplement sur la contribution de la direction de la jeunesse et des sports, celle-ci s'est, dans un passé récent, engagée quant à venir à la rescousse du club en réglant cette note inscrite au nom du club, d'autant plus que les finances de ce club sont, à en croire ses responsables, au plus bas niveau. Dans un autre contexte, le club phare de l'Oranie est désormais en attente de la «bonne foi» de ses partenaires, à savoir les actionnaires composant sa SSPA. Ces derniers sont appelés et interpellés à dépasser leurs clivages en vue de remettre ce club sur les rails. «La situation est plus que jamais urgente», explique-t-on du côté du club, soulignant que «les partenaires associés dans la SSPA sont responsables de l'avenir du club en adoptant, le jour de l'AG, des résolutions devant sauver le club de sa chute libre dans les abysses». Rien n'est encore certain, du moins pour le moment. Car, l'ensemble des actionnaires a opté pour un silence radio en ne faisant aucune déclaration. En plus du conseil administratif qui a fait défaut pendant plus d'une année, le club se retrouve désormais sans direction générale. La relation de travail, ayant lié le club à CEO, a expiré dès que la fin du championnat a été prononcée. En d'autres termes, son contrat à la tête de la direction du club est tributaire du Championnat national. Ainsi, l'avenir de celui-ci est tributaire des résolutions de la prochaine rencontre devant réunir à l'hôtel Sheraton les partenaires du MCO. L'ex-président, Youcef Djebbari, et Habib Benmimoun ont tranché cette question en optant pour la reconduction de Si Tahar Cherif El Ouezzani pour un autre mandat d'une année. En attendant la fameuse AG des actionnaires prévue pour le 10 août, l'imbroglio total règne en maître des lieux faussant tous les calculs. Le club se retrouve, au grand dam de ses supporters, sans conseil d'administration, ni président ni directeur général devant prendre en main ne serait-ce que les préparatifs administratifs de la prochaine saison sportive. Cela survient alors que ce même club se débat contre vents et marées en faisant face à d'innombrables problèmes liés aux redevances des joueurs et ex- joueurs réclamant leur dû, celui-ci est, approximativement, estimé aux environs des 60 millions de dinars.