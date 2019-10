En fin de contrat en juin prochain, Ernesto Valverde ne sera sans doute plus l’entraîneur du Barça la saison prochaine. Sur la sellette au printemps dernier après l’effondrement des Blaugrana face à Liverpool en Ligue des champions, le technicien basque demeure d’ailleurs contesté chez certains dirigeants barcelonais. Et à en croire AS, le club catalan aurait déjà un nom en tête pour le remplacer, celui de Ronald Koeman, à la tête de la sélection des Pays-Bas. L’ancien défenseur central ferait l’unanimité et possède qui plus est une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre le Barça malgré son bail avec la Fédération néerlandaise.