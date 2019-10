Évoqué depuis plusieurs semaines, le transfert de Mario Mandzukic prend forme. Devenu indésirable à la Juventus Turin, où Maurizio Sarri ne compte clairement pas sur lui, l’international croate semble se rapprocher chaque jour un peu plus de Manchester United. A en croire le Daily Mail, l’ancien Munichois aurait en effet donné son accord aux dirigeants mancuniens et attendrait désormais que les Red Devils s’entendent avec les champions d’Italie. L’optimisme est d’autant plus de mise que le club turinois pourrait se contenter de 10 millions d’euros pour libérer son joueur.