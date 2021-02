Les informations se suivent et divergent concernant l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'O Marseille. En dépit des bruits concernant une possible prolongation du contrat de l'entraîneur argentin avec l'Atlético Mineiro, qui court jusqu'en décembre 2021, le club des Bouches-du-Rhône se montrerait confiant pour la venue du technicien de 60 ans, dixit les informations de Sky Italia. Les dirigeants phocéens auraient l'intention d'attendre la fin du championnat brésilien, le 26 février, pour accueillir l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentine. Face à la presse, Jorge Sampaoli a sans surprise botté en touche sur la piste marseillaise. Dans l'attente de l'issue de ce dossier, les partenaires de Dimitri Payet sont dirigés par le directeur du centre de formation Nasser Larguet, depuis le 3 février à Lens (2-2, 23e journée de Ligue 1), suite à la mise à pied du Portugais André Villas-Boas. Aujourd'hui, l'OM affronte les Girondins de Bordeaux au Matmut Atlantique, pour le compte de la 25e journée. Neuvièmes du classement, les Phocéens n'ont plus gagné en championnat depuis six matches mais sortent d'une qualification pour les seizièmes de finale de la coupe de France, mercredi à Auxerre (2-0).