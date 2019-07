Pas retenu par Zinedine Zidane au Real Madrid, Dani Ceballos tient sa porte de sortie. Comme indiqué dans la semaine, le milieu de terrain espagnol ne cesse de se rapprocher d’Arsenal. D’après The Telegraph et ABC, les dirigeants du club londonien se montrent particulièrement confiants quant à l’arrivée du Merengue sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat. Grand fan du joueur, l’entraîneur des Gunners, Unai Emery, espère que le match entre les deux formations programmé dans la nuit de mardi à mercredi dans le cadre de l’International Champions Cup permettra de finaliser ce dossier.