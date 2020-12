En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi (33 ans, 10 matchs et 4 buts en Liga cette saison) pourrait quitter le FC Barcelone à l'issue de la saison. Pour aller où? Parmi les rares clubs capables de s'offrir l'attaquant argentin, on retrouve notamment le Paris Saint-Germain. L'idée de voir la Pulga dans la capitale française plaît à Cafu, qui ima gine déjà le trio formé avec Neymar et Kylian Mbappé.

«Si Messi allait au Paris-SG, avec Neymar et Mbappé, ce serait un trio très fort, le PSG causerait beaucoup de problèmes à beaucoup de clubs et deviendrait l'équipe à battre dans le monde, assure l'ancien latéral droit brésilien dans des propos repris par L'Equipe. Messi est un phénomène. Messi qui joue au football, c'est le plus beau du monde. Avec le talent de Neymar et de Mbappé, le PSG serait pratiquement imbattable.»