Il nous faut reconnaître, en ces sales temps de Covid-19, que depuis le lancement de la saison footballistique 2020-2021, nous avions vu des parties de pousse-ballon, des mini-matchs de foot, des matchs où certains joueurs étaient incapables d'effectuer trois passes sans de suite perdre le cuir. Les exploits techniques sont très (très) rares! Ne parlons pas d'un contrôle de balle, d'une passe ou d'un tir au but, dignes d'un pro! Les clubs se sont emmêlé les pinceaux en effectuant un panaché formé de joueurs chevronnés et de jeunes, le plus souvent jetés en pâture sur des pelouses mal posées, devant des tribunes et gradins malheureusement et désespérément vides! Il y a des teams qui n'arrivent pas à s'accrocher au peloton de tête. À part les sept premiers provisoires, il n'y a rien à se mettre sous la dent cariée! L'ES Sétif et sa pépite jijélienne Amoura, est en voie d'aller vers de meilleurs résultats, grâce à l'action continue de Nabil Kouki, les joueurs de talent se retrouvent à la pelle, citons pêle-mêle: Debbari, Saâdi, Laouafi, Ghecha, Nemdil, Bekakcha, Ferhani, Radouani, Djeghmoum, et les plus âgés, Bouguelmouna, Sidhoum, le capitane Akram Djahnit qui doit impérativement vite se ressaisir, sinon de plus jeunes attendent leur chance... La JS Saoura, qui avance inexorablement vers le sacre, qu'entrevoit en filigrane ce diable de coach à la force tranquille, Meziane Ali Ighil, le CR Belouizdad, le MC Alger, l'US Biskra, l'AS Ain M'lila et le Paradou AC, où Adam Zorgane surclasse toute la «classe» de l'Académie, se font plaisir pour le moment et agacent les fans de la JS Kabylie, du MC Oran, de l'ASO Chlef, du CS Constantine et de l'USM Alger! Les retardataires traînent un peu la patte, et nous pouvons nommer sans crainte d'être contredit, l'O Médéa et le RC Relizane, soufflent mieux que les étonnantes équipes du NA Hussein Dey, du CABB Arréridj, des «V noirs» de Skikda, du WA Tlemcen, l'USM Bel Abbès et Le NC Magra, qui était une étoile filante, il n'y a pas si longtemps, mais qui est en passe de devenir une étoile mourante! Or, sachant que nous ne sommes qu'au début, toutes les équipes ont le bénéfice du doute! Foi de vieux chroniqueur judiciaire! Après avoir suivi quelques joutes, on peut aisément affirmer que plus de la moitié des clubs n'iront pas au bout, faute de moyens, certes, mais aussi et surtout de technique footballistique! Déjà que l'organisation des matchs, ne fait rien pour égayer des matchs mornes, pour ne pas dire morts, alors qu'il suffit d'avoir l'esprit d'entreprise et présenter des parties attrayantes avec le carrousel de bruit de fond, au moment où un but de toute beauté vient d'être marqué, ou d'un sensationnel dribble qui voit trois défenseurs mordre le gazon! Côté comportement des joueurs et membres de staffs techniques, flétrissons les inutiles protestations auprès des arbitres, seuls maîtres à bord, dixit l'International Bord, où on assiste à un joueur laissant le ballon, pour courir derrière un referee, le suppliant de siffler la faute que lui seul a vue! Joueurs! Faites votre boulot et l'arbitrage est la seule affaire des arbitres, et uniquement leur affaire! Baghdad Bounedjah qui devrait être vivement conseillé par des proches, le sympathique Djamel Belmadi, le coach national, est l'exemple vivant de cette remarque, qui va aussi en direction de l'excellent Hichem Nakkache, l'Oranais, qui laisse des forces à... force de courir derrière un arbitre! Tout comme le joueur qui marque un but splendide, qui se tape un sprint fou de 1000 mètres pour montrer sa joie d'avoir marqué! Cette allégresse peut lui coûter cher sur le plan de la «récupération» et le prochain match sera pour lui un calvaire! Cette modeste chronique l'a été à titre de contribution seulement et uniquement sportive!