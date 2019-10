Président du Real Madrid entre 2006 et 2009, Ramon Calderon a accordé un entretien à El Confidencial. L’ex-patron de la Maison Blanche reste très critique avec Florentino Pérez. « Il n’écoute personne, ni les dirigeants, ni les employés. Florentino méprise les professionnels du football. Il ne croit pas aux entraîneurs. Il a toujours dit que son entraîneur idéal serait un ingénieur routier. Il considère que les entraîneurs ne sont pas professionnels et travaillent très peu. (…) Il a toujours signé des joueurs sur un coup de tête. Je me rappelle du moment où il a évoqué la signature de Woodgate, alors que le staff technique n’était pas d’accord. Il a dit : « Ils n’y connaissent rien. Woodgate est très jeune et il a une note moyenne très élevée dans la partie FIFA de mon fils.’ C’est sa mentalité.»