Selon le quotidien anglais The Sun, Manchester United envisagerait de recruter Callum Wilson. Et cela dans le cadre de sa nouvelle stratégie de transfert de recruter des jeunes joueurs britanniques. Depuis le début de la saison 2018-2019, l’attaquant des Cherries a été impliqué dans plus de buts qu’un Raheem Sterling par exemple avec un total de 26. Le journal croit savoir que les Red Devils pourraient dépenser près de 50 millions d’euros pour recruter le joueur âgé de 27 ans. Outre Wilson, Manchester United aurait également d’autres cibles comme Sean Longstaff (Newcastle), Nathan Collins (Stoke City) mais aussi James Maddison (Leicester City) ou encore Jadon Sancho (Borussia Dortmund). Pour rappel, le club anglais a déjà dépensé beaucoup d’argent lors du mercato estival pour recruter des joueurs britanniques comme Harry Maguire (Leiceser City), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace) et Daniel James (Swansea).