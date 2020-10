Le quotidien espagnol AS est revenu, hier, sur l'intérêt du Real Madrid pour Eduardo Camavinga. Il n'est pas nouveau puisque le club espagnol a entamé des contacts avec l'entourage du milieu rennais depuis cet été, mais le média affirme qu'il est désormais l'objectif prioritaire des Merengue pour l'été prochain. Les belles performances du Rennais avec l'Equipe de France ont définitivement convaincu l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane et le chef du recrutement Juni Calafat, qui poussent en interne pour le recrutement du jeune international tricolore. En raison de la crise économique liée au Covid-19, le Real a décidé de ne pas investir lors du dernier mercato et se prépare pour passer à l'action durant l'été 2021. Camavinga, dont le prix a été fixé à 80 millions d'euros, il y a quelques mois, par le directeur technique rennais Florian Maurice, n'aura plus qu'un an de contrat l'été prochain. Rennes a entamé des discussions avec son entourage pour une prolongation, mais le joueur pourrait patienter et rester dans une situation contractuelle qui faciliterait son départ.