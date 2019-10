Le milieu de terrain offensif de la sélection zambienne, Rainford Kalaba, a estimé que les Chipolopolo étaient capables de décrocher la victoire, le 14 novembre face à l’Algérie à Blida, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN-2021. « Si nous sommes déterminés, concentrés et bien préparés, nous pouvons battre l’équipe algérienne. Mais ce ne sera pas facile, car chaque fois que vous jouez face à une équipe maghrébine, vous devez être motivé. Je sais que dans les pays arabes, il n’est pas facile de jouer avec l’énorme capacité et l’influence des supporters », a déclaré le sociétaire du TP Mazembe (RD Congo) à Lusaka Times. « Avec une bonne mentalité, de la discipline et de la concentration, je pense que nous pouvons les battre. Il