Fabio Capello n’a pas été tendre avec Ronaldo, après le succès de la Juventus contre l’AC Milan (1-0). Auprès de Sky Italia, l’homme de 73 ans a dénoncé le comportement de l’attaquant portugais, mécontent de son remplacement par Maurizio Sarri, et salué la décision de son compatriote. « Je n’aime pas ça, ce n’était pas bien. Il doit être un champion, même quand il sort. La vérité, c’est qu’il n’a pas dribblé un adversaire depuis trois ans (...) Il ne va pas bien en ce moment. Nous ne discutons pas du champion, mais Dybala est en excellente forme et peut faire la différence, comme Douglas Costa. Ils gagnent des matchs sans Ronaldo. La Juve semblait dépendre de lui, mais c’est la qualité de l’équipe et des joueurs qui la fait gagner. Bravo à Sarri qui a eu le courage de le retirer. Il fallait avoir de la personnalité, en pensant que tous les joueurs de l’équipe peuvent jouer et faire la différence. Cristiano l’a fait pendant un moment, mais maintenant il n’est pas lui-même et doit récupérer. Surtout sur le plan physique. Il n’a pas la vitesse et le dynamisme d’avant. »