Le Chabab de Belouizdad, coleader du championnat de Ligue 1, aura fort à faire aujourd’hui chez l’USMB Bel Abbès, à partir de 18h. Outre la difficulté de la rencontre face à une équipe qui ne se laissera certainement pas faire chez elle et devant son public, pour sortir de la zone rouge, les Belouizdadis se présentent avec un effectif amoindri. C’est le facteur de blessure qui en est la principale raison. En effet, Amrani composera aujourd’hui sans Ziti, Djerrar, Gasmi et Belahouel, qui viennent s’ajouter à Soumana, blessé depuis un bon moment déjà. Autre absence, celle de Zakari Khali, retenu actuellement avec l’EN militaire pour les jeux mondiaux en Chine. Amrani a fait appel aux services de deux joueurs de l’équipe réserve, à savoir Belaribi et Belhaidja, lui qui récupère Hais et Bendif, de retour de blessure, ainsi que Bouchar et Sayoud, qui ont purgé leurs sanctions.