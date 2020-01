Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne à Djeddah la semaine passée, le Real Madrid a bien négocié son retour en Liga ce samedi, en venant à bout du FC Séville (2-1). Grand artisan de la victoire madrilène grâce à son doublé salvateur, le milieu de terrain brésilien Casemiro s’est confié face aux médias après la rencontre.

Sans surprise, l’ancien du FC Porto avait à cœur de savourer. « Heureux non seulement pour les buts, mais aussi pour le travail de toute l’équipe, contre un grand rival comme Séville, qui est très compliqué à jouer et qui a un entraîneur qui sait ce qu’il fait », a d’abord déclaré l’international auriverde, avant de remercier Jovic et Vazquez, les deux passeurs décisifs. « Le premier arrive sur une passe de Jovic, c’est pour ça que je suis allé le célébrer avec lui car c’était vraiment une passe de rêve. L’autre vient d’un centre de Lucas Vázquez sur lequel j’ai mis ma tête.

Il faut donner du crédit à ces passes, elles étaient spectaculaires », a-t-il estimé. Enfin, le héros du jour est revenu sur le déroulement du match, tout en confiant son bonheur de voir le stade Santiago Bernabeu exulter grâce à ses buts. «Nous savions que Séville jouait très bien, c’est une excellente équipe, c’est pour ça qu’ils se battent pour être en haut du classement. Beaucoup de travail, beaucoup d’efforts, un match très exigeant. Les trois points sont très importants. Le public ? J’apprécie vraiment ça, au stade, quand je sors dans la rue… J’apprécie toujours ça. Je suis très heureux de jouer et travailler ici, vraiment», a confié Casemiro, qui se souviendra longtemps de ce samedi 18 janvier 2020.