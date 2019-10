Après une trêve de plus de deux semaines, suite au boycott du derby algérois par les joueurs de l’USM Alger, les joueurs du MC Alger ont repris les entraînements vendredi dernier dans la perspective de préparer l’autre derby de la capitale, qui devrait les mettre aux prises, mercredi prochain, avec le NA Hussein-Dey, au stade du 5-Juillet. Le Mouloudia d’Alger partage, pour le moment, la première place au classement général avec un troisième club algérois, à savoir le CR Bélouizdad. Et il est évident que les joueurs du coach Bernard Casoni veulent rester sur cette dynamique des bons résultats et surtout garder ce poste de leader. En témoignent les propos du milieu de terrain, Walid Derrardja, qui dira dans ce sens : « Le plus important pour nous face au NAHD est de gagner le match et surtout garder cette première place sur le podium qu’on partage avec le CRB. » Facile à dire qu’à faire, car le Nasria a toujours posé des problèmes au Mouloudia. Ironie du sort, le seul avantage pour les Vert et Rouge est le fait que son effectif se compose de pas moins de 8 joueurs ayant déjà porté les couleurs des Sang et Or. Il s’agit, en effet, de Allati, Derrardja, justement, Toual, El Ouertani, Brahimi, Harrag, Bendebka et Benaldjia . Reste à savoir quelle serait la réaction des jeunes loups des Sang et Or face à leurs anciens coéquipiers. Les Nahdistes, et après un début de saison difficile sur tous les plans, ne veulent pas lâcher prise et veulent décoller dès ce match.

Pour cette rencontre face aux jeunes du Nasria, le coach principal du Mouloudia, Bernard Casoni, ne sera pas sur le banc de touche. La raison est toute simple : il est sous le coup d’une suspension à cause de ses dernières déclarations mentionnées sur la feuille d’arbitrage d’un des derniers matchs du Mouloudia en championnat face au NC Magra. Ce mercredi, donc, ce serait Hakim Malek, l’entraîneur adjoint, qui sera en charge de diriger l’équipe, et il semble prêt pour le défi. Il aura, d’ailleurs, à diriger les deux prochaines parties, et lui, justement, se déclare bien prêt à relever ce défi dans la mesure où il connaît parfaitement le groupe.

Le coach principal du MCA, Casoni, encense bien son adjoint : « J’ai une grande confiance en Hakim qui est capable d’apporter beaucoup de bonnes choses pour l’équipe.

Je sais qu’il sera à la hauteur et qu’il relèvera le défi comme il se doit.» Voilà qui est ben clair et qui montre, si besoin est, la très bonne ambiance qui règne au sein de l’équipe. Sur le plan de l’effectif, Malek pourrait bien compter sur le retour d’El Ouartani, qui vient de reprendre les entraînements après une longue période d’indisponibilité. Bien qu’il ne serait pas titularisé d’entrée, mais il pourrait bien être incorporé par Malek en cours de jeu s’il s’avère nécessaire pour le staff.

D’autre part, le coach Casoni et son adjoint attendent bien le retour des 4 internationaux en mission au Maroc avec la sélection nationale des joueurs locaux qui disputait, hier, leur match retour décisif du CHAN-2020. Casoni a bien précisé dans ce sillage : « On va attendre le retour de nos internationaux A’ pour ensuite décider quant au onze qui débutera la partie contre le NA Hussein-Dey. On va donc attendre pour faire l’état des lieux pour ensuite trancher. »

Casoni n’a pas raté l’occasion pour inciter les fans des Vert et Rouge à venir en masse pour soutenir leur équipe. « Avec le soutien de nos supporters, je suis persuadé qu’on battra toutes les équipes », conclut le technicien mouloudéen.