Le club fanion de l'Ouest, le MC Oran, s'apprête à rallier aujourd'hui Alger afin de donner la réplique, demain, au NA Hussein Dey, dans le cadre de la première journée du championnat de Ligue 1. Si le coach Bernard Casoni n'a pas encore dévoilé l'ossature devant être alignée lors de ce rendez-vous, les deux dernières rencontres amicales disputées ainsi que l'ensemble des exercices pratiques relevés lors des séances des entraînements permettent de cerner les contours de la liste d'une équipe-type compétitive arrêtée, ne serait-ce qu'à l'occasion de la première journée. Ainsi, Casoni compte tant sur l'expérience de Litime en lui confiant la garde de la lucarne alors que le compartiment défensif sera confié à la paire centrale guidée conjointement par le duo Masmoudi - Naâmani. Créant la surprise, Casoni officialise la participation de Foulghoul et de Mekkaoui en les titularisant. Au milieu de terrain, le coach des Hamraoua opte pour les joueurs expérimentés, à savoir Lagraâ et Boutiche. Ces deux joueurs auront la lourde mission d'assister le compartiment défensif en faisant office de récupérateurs. Derrardja, quant à lui, aura la lourde mission offensive. En plus de la relance du jeu pour laquelle il est connu, Derrardja en prenant en compte le schéma tactique de Casoni, fera office de meneur du jeu en occupant le terrain et mettant en application les choix offensifs mis en place par son entraîneur. Il est, en fait, appelé à construire le jeu en lançant et relançant ses coéquipiers attaquants dès que le compartiment défensif accapare la ronde. La finition pose un certain nombre de casses-têtes. La concurrence étant ardue, le choix des joueurs à aligner est d'autant plus difficile à telle enseigne que les connaisseurs peinent quant à pronostiquer sur les noms des trois baroudeurs à caser dans le compartiment d'attaque. Les chances sont à la fois égales et intactes pour tous les joueurs, y compris pour Nekkache, Motrani et Frifer, à moins d'une surprise ou encore d'un éventuel revirement de dernière minute. Le connaissant, des spécialistes n'en diront pas le contraire: Casoni repose ses choix sur des joueurs attestant de leur solidité, leurs prouesses mais surtout leur aptitude à la compétitivité le jour J. Autrement dit, il ne fera pas cas d'exception ni de favoritisme en décidant de l'équipe-type à aligner. Casoni, pour ainsi dire, ne badine pas dans sa besogne en prenant en compte le moindre détail en jaugeant ses poulains lors des entraînements tout en associant ses assistants. Cependant, le dernier mot lui revient dans la majeure partie des cas y compris dans les situations délicates. Un fait saillant saute aux yeux, les joueurs du Mouloudia se préparent pour rallier, aujourd'hui, la capitale à l'heure où nous mettions sous presse, ils n'ont pas subi les tests PCR, tel que fixé par le protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la prévention contre la propagation du Covid-19.