Le président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, a indiqué, hier, que rien n'a été encore décidé à propos de l'avenir de l'entraîneur français, Bernard Casoni, qui ne fait plus l'unanimité au sein de ce club de Ligue 1 de football. «Pour le moment, Casoni est toujours en poste. Je ne peux donc me prononcer sur ce qui va se passer dans un avenir proche», a déclaré Mehiaoui à l'APS. Recruté en septembre dernier, le technicien français est déjà contesté par des membres du conseil d'administration de la formation phare de la capitale de l'Ouest. Certains d'entre eux, plaident carrément pour son limogeage. Mais Mehiaoui, qui était le seul partisan de l'engagement de l'ex-coach du MC Alger, a souligné qu'il préférait «pour le moment temporiser». Il compte d'ailleurs évoquer le sujet de l'avenir de son entraîneur lors de la prochaine réunion du conseil d'administration prévue «au cours de cette semaine». Le même responsable a fait savoir, en outre, que si la direction du club décidait de mettre un terme à l'aventure de l'ancien défenseur international français avec les Hamraoua, elle serait dans l'obligation de lui verser «deux mensualités en guise d'indemnités, comme le stipule le contrat liant les deux parties». Percevant un salaire avoisinant les 17 000 euros, Casoni, qui se trouve actuellement bloqué en France où il s'était rendu, il y a quelques jours, a fait, jusque-là, l'objet de critiques acerbes de la part des supporters oranais, et même des dirigeants et de l'entourage proche du président du club. Certes, la formation d'El Bahia est toujours invaincue après six journées de championnat (deux victoires et quatre nuls), mais les copies rendues par l'équipe n'ont pas convaincu les partisans du départ de Casoni, auquel ils reprochent également ses choix des joueurs alignés, lors des précédentes rencontres, commente-t-on dans les milieux des Hamraoua. Par ailleurs, la direction du MCO bute sur deux derniers obstacles pour se faire délivrer la licence du club professionnel par la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) à quelques jours de l'expiration des délais fixés. «Nous avons réussi à préparer toutes les pièces exigées par la DCGF au nombre de 17, excepté deux documents, à savoir, le procès-verbal d'installation du comité des supporters et le bilan financier de l'exercice 2019», a indiqué Mehiaoui. Concernant le premier document, le président oranais a déploré les difficultés rencontrées pour la création d'un comité de supporters, en raison des «divergences prévalant au sein de la galerie des Hamraoua, rendant compliquée la mission de mettre en place un comité représentatif des fans». S'agissant du second document non encore disponible, Mehiaoui a annoncé la tenue «au courant de cette semaine» d'une réunion du conseil d'administration pour l'adoption du bilan financier de l'exercice 2019 au cours duquel Ahmed Belhadj et Si Tahar Cherif El Ouezzani ont défilé à la tête du club.