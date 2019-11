L’entraîneur français du MC Alger, Bernard Casoni, a brandi samedi la menace de quitter son poste, dans le cas où la direction ne parviendrait pas à régulariser la situation financière du staff technique et des joueurs. « Les joueurs sont perturbés du moment qu’ils n’ont pas perçu leurs salaires depuis quatre mois. Actuellement, nous travaillons dans des conditions assez difficiles, en raison des conflits administratifs, le problème de domiciliation (stade), et les blessures. Sur le plan personnel, je souffre beaucoup, car je suis dans la même situation que les joueurs, j’ai une famille à charge. Si les choses ne s’améliorent pas, je vais m’en aller », a affirmé Casoni, lors d’un point de presse. « Je ne peux pas supporter davantage cette situation. Nous avons besoin de plus de sérénité et de calme pour pouvoir réaliser de bons résultats », a-t-il ajouté.