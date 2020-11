Le Mouloudia d’Alger continue de perdre ses affaires l’opposant à ses anciens employés, qui réclament leurs droits auprès de la FIFA. Cette fois-ci, c’est l’ancien entraîneur Bernard Casoni qui a obtenu gain de cause. L’actuel entraîneur du MC Oran qui avait effectué son retour au MCA pour la saison 2019-2020, n’est finalement resté que six mois alors qu’il avait signé un contrat de 2l a réclamé l’intégralité de son contrat et de ses adjoints Hakim Malek et Thomas Gornovec, soit 35 000 euros par mois, ce qui porte le montant total pour les 18 mois restants à près de 650 000 euros. La FAF devrait transmettre officiellement sa décision au club algérien dans les jours qui viennent.