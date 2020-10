L'argent avant tout! Fraîchement installé à la tête de la barre du club phare de l'Oranie que Bernard Casoni est passé à l'action en sollicitant une avance financière telle que, a-t-il argumenté, convenu par les deux (lui et le MCO), avant même la ratification du contrat les liant, et ce, avant l'entame du stage de 10 jours prévu dans la wilaya de Tlemcen à partir du 17 octobre prochain. Dans sa sollicitation, le coach fait état de demande de versement en monnaie européenne dans son compte bancaire domicilié en France, en plus d'un autre virement en devise locale, en dinars algériens. Cette question fera l'objet d'une réunion devant regrouper Bernard Casoni et Mehiaoui, ce dernier est attendu par les membres de la commission de la DCGF, présidée par Reda Abdouche. En attendant, l'opacité règne en maître des lieux, notamment en ce qui a trait avec l'annonce officielle et définitive de la composante de l'équipe du club. Les dirigeants se sont, contre toute attente, déchargés de cette mission importante la laissant aux journalistes livrés au jeu de cache-cache en se démêlant, tant bien que mal, dans leur quête des noms et des petites informations pouvant éclairer l'opinion publique et étancher par la même, la soif des supporters de la maison des Hamraoua. Toutes les issues pouvant rapprocher les médias avec les dirigeants du club sont doublement «frappées» d'un blindage jamais connu auparavant, y compris lorsque le club a vécu les meilleurs moments de son histoire, notamment lors de sa relégation en Ligue 2 à l'issue du championnat de 2008. Idem pour les entraînements, ces derniers se tenant dans une «discrétion» gardée comme un secret de polichinelle! Nous réservent-ils un scoop magistral? se demande-t-on localement, tout en ironisant et appelant à sauter les verrous de ce black out instauré de manière inexpliquée. En fait, les supporters ont droit à des photos et de petites vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, celles-ci démontrant les poulains de Casoni en entraînement. Qui a donc mis en place cette politique de la «non-communication pendant que le monde entier est devenu un petit village dans lequel toutes les informations, y compris celles faisant mal, circulent en toute liberté. Ces questions sont loin d'être accueillies par des réponses. Les connaisseurs, eux, ne sont ni dupes ni sceptiques en faisant la part des choses: un tel renfermement ne fera sans aucun doute pas le bonheur des Hamraoua, d'autant plus que ces derniers sont, contrairement aux autres villes, habitués de côtoyer, dans une courtoisie totale, accueillant à bras ouverts les joueurs venus des autres wilayas, tout en assouplissant le séjour. Il s'agit en fait de la «nature» réelle de ces Oranais qui ne tournent jamais le dos à leurs invités. Cette fois-ci, pour paraphraser les dires d'un supporter, «l'on a poussé nos joueurs à nous tourner le dos!»