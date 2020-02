Dans une soirée riche en émotions dimanche, le Parc des Princes a exulté pour fêter son héros à la 25e minute ! Pourtant, le Paris Saint-Germain venait " seulement " d'égaliser à 1-1 face à Bordeaux (4-3) en Ligue 1, mais le but était signé Edinson Cavani. Et cette réalisation était particulièrement symbolique puisque l'international uruguayen, déjà meilleur buteur de l'histoire du PSG, atteignait ainsi le cap très impressionnant des 200 buts toutes compétitions confondues sous les couleurs parisiennes. Cavani a donc marqué ce but sur une jolie tête à la suite d'un centre d'Angel Di Maria. Passeur décisif ensuite pour Kylian Mbappé, l'Uruguayen a terminé sa soirée avec une cérémonie et la remise d'un trophée pour célébrer ses 200 réalisations à Paris. Et le matador n'a pas caché ses émotions avec des difficultés à terminer son discours. " Ce sont les coéquipiers qui te permettent ça, c'est normal que... C'est un moment très spécial, après un mois de janvier difficile sincèrement. Mais je suis ici pour donner le maximum et pour essayer de faire une grosse saison avec l'équipe. Si je suis comme ça, je suis un peu ému, c'est parce que je vois ma famille là-bas qui est toujours derrière moi à me pousser, à me donner de l'amour. C'est ça qui te permet d'avancer, ça me donne beaucoup d'émotion, c'est pour ça que je suis comme ça. J'espère qu'on va continuer à faire de grandes choses ici ", a lancé Cavani au micro de Canal +. Dans sa déclaration, le natif de Salto fait référence à son départ avorté à l'Atletico Madrid cet hiver. Il ne s'agit pas d'un secret, l'avant-centre de 33 ans, en fin de contrat en juin prochain, souhaitait quitter le PSG en janvier en raison de son faible temps de jeu. Mais pour son histoire avec le club de la capitale, Cavani ne méritait pas de sortir par la petite porte. Et cette fête réalisée au Parc des Princes dimanche tend à prouver que le Sud-Américain devrait bel et bien avoir la sortie qu'il mérite sur les mois à venir.

Juventus

Matuidi clôt les débats sur son avenir

Blaise Matuidi, le milieu de terrain de la Juventus Turin, suscite la convoitise de l'Olympique Lyonnais en vue du prochain mercato estival, comme révélé par Jean-Michel Aulas. Mais le footballeur de 32 ans ne quittera pas le club piémontais. Interrogé par Le Figaro à l'approche du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre Lyon et la Juventus, le champion du monde 2018 a confirmé que la Vieille Dame avait levé l'option d'une année dans son contrat, qui se terminait en juin prochain. " Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever. Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n'ai jamais eu de doute car j'ai senti la confiance de toutes les parties. "

FC Barcelone

Ter Stegen veut rester

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le FC Barcelone, Marc-André ter Stegen (27 ans) envisage-t-il de s'inscrire sur le long terme avec le club catalan ' La presse espagnole a révélé début janvier que la direction du Barça envisagerait de prolonger le gardien allemand de deux ans avec un nouveau bail courant donc jusqu'en juin 2024. Et dans un entretien accordé à Mundo Deportivo hier, ter Stegen affiche son souhait de poursuivre l'aventure au FC Barcelone. " Il me reste deux ans sur mon contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous sommes à la maison. Mon intention est de continuer, notre philosophie et notre idée du football vont très bien ensemble.

Il y a actuellement des discussions, mais il n'y a pas de hâte de ma part. Je reste concentré surmon travail, nous avons des semaines très compliquées à venir et nous voulons gagner.

Je laisse tout la négociation de mon contrat aux mains de mon agent, c'est lui qui est dévoué à cette tâche et il m'informe de tout ",a indiqué Marc-André ter Stegen.

Real Madrid

Rodrygo suspendu pour le clasico

Le Real Madrid (2e) tentera de reprendre la tête de la Liga au FC Barcelone le week-end prochain. Pour cela, il faudra battre les Catalans au stade Santiago-Bernabeu. Un clasico qui s'annonce bouillant. Pour ce choc, les Merengues devront se passer de Rodrygo, suspendu. Cela fait suite à son expulsion ce dimanche avec le Real Madrid Castilla contre San Sebastian de los Reyes (2-0 pour le RM Castilla). Buteur en fin de match, le jeune attaquant a provoqué le gardien adverse sur sa célébration et reçu un deuxième carton jaune. Auteur de 7 buts en 18 matchs avec l'équipe première cette saison, il n'avait pas été retenu par Zinédine Zidane pour les quatre derniers matchs de Liga.

AC Milan

Le contrat de Zlatan renouvelé automatiquement en cas de qualification en C1

Après un passage au Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic est revenu à l'AC Milan lors du dernier mercato hivernal, lui qui avait déjà porté le maillot du club italien de 2010 à 2012. Auteur de trois buts et une passe décisive en neuf matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant suédois n'a signé qu'un contrat de six mois avec les Rossoneri, mais son bail comprend une clause intéressante. Interrogé sur le joueur par Sky Italia, le directeur technique de l'AC Milan Paolo Maldini a donné une précieuse information. " Il a un contrat de six mois avec une clause de renouvellement automatique si nous nous qualifions en Ligue des Champions. Sinon, nous serons autour d'une table avec lui. Il y a peu d'avant-centres, les plus forts sont dans les grandes équipes et ont en moyenne 30 ans. Il y a aussi une question de coût, nous n'avons pas le pouvoir financier du PSG pour dépenser autant pour un jeune joueur fort et qui a déjà fait ses preuves ", a lâché l'ancien défenseur italien après le match nul samedi contre la Fiorentina (1-1). Actuellement septièmes, les Milanais (36 points) sont pour le moment à neuf points de l'Atalanta, quatrième, et qui compte un match en moins.

Arsenal

Henry rêve du poste d'entraîneur

Après son échec à la tête de l'AS Monaco, Thierry Henry va tenter de relancer sa carrière d'entraîneur à l'Impact Montréal. Et lors d'un entretien accordé à Canal + dimanche, le technicien français a confirmé son rêve : diriger Arsenal. " Une fois, j'ai dit que je rêvais d'entraîner Arsenal et les gens se sont emballés. Mais je rêve aussi de dunker depuis la ligne des lancers francs et je ne peux pas. à un moment donné, les gens doivent rester tranquilles. Je peux rêver, non ? J'ai dit que si un jour j'avais la possibilité d'entraîner Arsenal, bien sûr que j'aimerais. Mais ça s'arrête là, si ça se trouve ça ne va jamais arriver ", a nuancé le Champion du monde tricolore. Sous les ordres de Mikel Arteta, les Gunners occupent actuellement la 9e place de la Premier League.

Chelsea

Ziyech signe cinq ans

Annoncé comme acquis depuis quelques semaines, le transfert d'Hakim Ziyech à Chelsea a été officialisé par le club londonien dimanche soir. L'international marocain s'est engagé pour cinq saisons à partir de juin prochain. Hakim Ziyech va donc vivre ses derniers mois sous le maillot de l'Ajax Amsterdam. Le club de Chelsea a officialisé son arrivée pour les cinq prochaines années. Le joueur s'est déclaré enthousiaste à l'idée de débuter très prochainement sous le maillot des Blues : " Je suis ravi et fier d'avoir signé pour un club aussi important que Chelsea ", a déclaré l'international marocain de 26 ans sur le site officiel du club. " J'attends la saison prochaine avec impatience et j'espère que nous pourrons réaliser de grandes choses ensemble " a-t-il ajouté.