Cela a été l'un des mouvements principaux des dernières heures du mercato que l'arrivée d'Edinson Cavani à Manchester United. L'ancien Parisien débarque libre à Old Trafford avec qui il s'est engagé pour une année. Il va venir renforcer un poste d'attaquant de pointe pour l'instant seulement occupé par Anthony Martial. Pour ses premiers mots sur le site du club, l'Uruguayen a fait de sa fierté le fait de rejoindre les Red Devils: «Manchester United est un des plus grands clubs du monde, c'est un honneur d'être ici. Je n'ai jamais arrêté de m'entraîner et je suis prêt à représenter ce club incroyable. J'ai hâte de continuer à écrire ma petite histoire dans le livre du football et mon objectif doit rester le même, comme toujours - le travail, le travail, le travail. J'ai eu une conversation avec le coach et cela a accru mon désir de porter ce beau maillot.»