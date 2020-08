Tout proche de s'engager avec Benfica Lisbonne, Edinson Cavani n'a finalement pas trouvé d'accord avec le club lisboète. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'en reste pas moins les bras croisés. L'attaquant uruguayen serait en effet en négociations avec le Real Madrid, selon La Gazzetta dello Sport. Les deux parties pourraient trouver un terrain d'entente assez logique. Le Real pourrait ainsi ajouter une concurrence accrue à un Karim Benzema auteur d'une très belle saison mais qui semble bien seul à la pointe de l'attaque. Au passage, un an après son arrivée, Luka Jovic paraît plus que jamais sur le départ. L'international serbe est annoncé avec insistance du côté de l'AC Milan. Il n'a d'ailleurs jamais réussi à mettre réellement des bâtons dans les roues du Français. Avec Cavani (longtemps proche de... l'Atletico), Zidane aurait ainsi un as de plus dans sa manche. Et avec cette saison complexe et resserrée qui s'annonce, ce serait un renfort de choix.