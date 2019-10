Avec l’arrivée et l’explosion de Mauro Icardi, l’avenir semble désormais s’assombrir pour Edinson Cavani du côté du Paris Saint-Germain. Meilleur buteur de l’histoire de la formation parisienne, l’international uruguayen tend vers la retraite avec ses 33 ans bientôt bouclés. Et alors que son nom est évoqué un peu partout dans le monde, chez les plus grands d’Europe, notamment le Matador pourrait prendre la destination du Brésil. En effet, d’après les révélations du média brésilien UOL Esporte. Après avoir tenté de faire venir Mario Balotelli en vain, c’est désormais Cavani qui serait la grande priorité de Flamengo. Le club brésilien serait très à l’évolution de sa situation à Paris et serait prêt à lancer une grosse offensive afin de tenter de le récupérer. Affaire à suivre…