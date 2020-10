Depuis le 30 juin dernier, Edinson Cavani attend toujours de signer dans un nouveau club. En effet, depuis la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le Matador n'a toujours pas retrouvé de nouvelle équipe, et le temps presse. L'Uruguayen a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs à l'image de Benfica, où il est passé proche de s'engager, ou encore Manchester United. Un retour en Amérique du Sud a même été évoqué, mais finalement, c'est bien l'Atletico Madrid qui semble tenir la corde. Et selon les informations de AS, Edinson Cavani serait même prêt à faire un gros effort pour rejoindre l'Atletico Madrid. Le Matador serait enfin disposé à revoir ses exigences salariales à la baisse, alors qu'il réclamait 10 millions d'euros par an jusque-là. C'est ainsi que l'entourage du meilleur buteur de l'histoire du PSG a contacté les Colchoneros afin de manifester son intérêt et leur rappeler que l'Atletico était de très loin l'option privilégiée par Edinson Cavani pour son nouveau club. Cependant, après avoir vendu Alavaro Morata et l'avoir remplacé par Luis Suarez, le club madrilène attend désormais de se séparer de Diego Costa afin d'envisager faire une proposition au Matador qui est toujours très apprécié par Diego Simeone.