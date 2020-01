Cette fois-ci, il n’y a plus aucun doute ! En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l’attaquant Edinson Cavani se retrouve courtisé avec insistance par l’Atletico Madrid cet hiver. Dimanche, le quotidien L’Equipe assurait que l’Uruguayen insistait pour rejoindre les Colchoneros dès janvier. Une information confirmée par le directeur sportif parisien Leonardo ! « On a toujours dit la même chose pour Cavani. Un joueur comme lui, avec son histoire au PSG, soit il reste en étant heureux et bien, soit il part en étant heureux. C’est vrai, il a demandé à partir. On étudie la situation. Et c’est vrai aussi qu’on a eu une proposition de l’Atletico Madrid, mais on n’a pas eu une offre importante. Après, on doit écouter Cavani, mais je ne sais pas comment ça va finir. Pour l’instant, c’est distant car il n’y a pas eu de contact avec l’Atletico, ces derniers jours. La situation est comme ça, on va voir comment ça va se passer. On n’a jamais pensé à son départ. On avait même un accord pour regarder pendant la saison pour le futur ici, mais là c’est un peu plus clair pour son avenir avec la fin de son contrat. On doit analyser tout ça avec beaucoup de respect », a insisté le Brésilien en marge du succès contre Lorient (1-0) en coupe de France.