La dernière sortie médiatique du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, concernant le derby MCA-USMA, non joué en raison de l’absence des Usmistes au stade du 5-Juillet, a relancé de plus belle la polémique. « Lors de la réunion du BF à Ouargla, la LFP, représ-entée par Arrès Harrada en l’absence de Abdelkrim Medouar, a demandé une autorisation pour programmer les matchs en retard durant les dates FIFA […], le BF a accepté, à condition que les matchs ne se jouent pas le même jour que celles de l’Equipe nationale, soit le 10 et le 15 novembre. Nous avons demandé à la LFP d’avoir aussi l’accord des clubs qui ont des joueurs retenus avec les EN. Dans le PV de réunion, nous avons indiqué que la LFP a demandé une autorisation, le BF a accepté et lui a laissé la liberté d’agir en application des règlements en vigueur », a déclaré Zetchi. Sur ces déclarations, il faudra marquer un temps d’arrêt sur le fait que la FAF a demandé à la LFP d’avoir l’accord des clubs concernés, alors que dans le PV de réunion, ce point n’est pas mentionné. Autrement dit, c’est une demande formulée verbalement, ce qui ne peut être pris comme élément de défense de la part de l’USMA.

Réglementairement, c’est uniquemment ce qui est mentionné sur le PV qui est pris en compte. « Sur sa demande, le BF a autorisé, à titre exceptionnel, la LFP de programmer des matchs en retard de la Ligue 1 professionnelle lors de la prochaine date FIFA, mais en dehors des jours des rencontres de l’équipe nationale, soit le jeudi 10 et le mardi 15 octobre 2019 », avait écrit la FAF. D’un autre côté, Zetchi indique que le BF a laissé à la LFP la liberté d’agir dans ce sens en application de la réglementation en vigueur. Sur ce point, aucun article ne donne raison à une équipe qui a des joueurs en Equipe nationale de demander le report d’un match. Etant donné que, selon l’article 29 des règlements généraux de la FAF, les matchs ne se déroulent pas durant les dates FIFA, prendre une mesure exceptionnelle – comme celle prise à Ouargla – devait être accompagnée par une série de décisions et, surtout, mentionné sur le PV. Première faute, donc, émanant de la FAF elle-même. L’USMA ne s’est pas présentée au stade du 5-Juillet, le 12 octobre dernier, et l’arbitre de la partie a fait son PV de constatation, envoyé ensuite à la commission de discipline de la LFP, qui a décidé, selon le code disciplinaire, un match perdu sur tapis vert pour l’USMA (0-3), une défalcation de trois points et une amende. L’arbitre et la CD n’ont rien à se reprocher, le cas échant. L’USMA a fait appel au niveau de la commission des recours au niveau de la FAF. Ladite commission a refusé le recours dans la forme. Pour cause, dans l’article 97 des règlements généraux de la FAF, il est mentionné que les décisions de la commission de discipline de la LFP peuvent faire l’objet d’un appel auprès de la commission de recours de la FAF, qui statuera en dernier ressort, sauf pour les sanctions suivantes qui sont définitives et non susceptibles d’appel: une suspension égale ou inférieure à quatre matchs; une sanction égale ou inferieure à deux matchs à huis clos; une amende égale ou inférieure à 100.000 DA; les sanctions ayant trait aux forfaits confirmés.

L’USMA a décidé ensuite de recourir au Tribunal arbitral des sports algérien. Se fiant à l’article 99 des mêmes règlements généraux de la FAF, le tribunal en question ne risque pas de donner gain de cause à l’USMA. Dans cet article, il est écrit: « Les décisions de la commission de recours sont définitives et contraignantes pour toutes les parties concernées. De même, les sanctions disciplinaires, les lois du jeu et celles concernant le dopage.

Toutefois après épuisement des voies de recours ordinaires, un recours peut être formulé auprès du tribunal algérien du règlement des litiges sportifs (TAS) pour les seules décisions suivantes : interdiction d’exercer toute fonction et/ou activité en relation avec le football (radiation), rétrogradation ou accession d’un club, suspension supérieure à deux (02) ans, amende supérieure à un million de dinars ». Force est de constater, là encore, que le cas du forfait n’est pas pris en compte, donc, peine perdue pour l’USMA. Ainsi, il est à se demander quelle voie utilisera l’USMA pour faire rétablir ses « droits ».

Il est, faut-il le dire, demandé à ceux ayant pris la décision de ne pas se présenter le 12 octobre dernier d’apporter les éléments de réponse. En face, les dirigeants du MCA, l’autre partie « silencieuse » dans cette affaire, sont-ils prêts à se laisser faire ?

Pas si évident, puisque ces derniers se préparent déjà avec « un dossier en béton » dans le cas où la décision prise sera revue. Une polémique de plus dans le football national.