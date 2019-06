Il vient de signer son contrat avec la JSK et les supporters sont très optimistes. Hubert Velud est attendu sur plusieurs chantiers en compagnie de son équipe totalement française ainsi que plusieurs nouveaux joueurs fraîchement recrutés. La tâche est grande et les objectifs assignés le sont tout autant. Velud est engagé avec l'objectif de rapporter des titres.

En effet, à son arrivée déjà, la direction du club kabyle s'est fixé l'objectif de revenir à partir de cette saison avec un club digne des années d'or de l'ancienne JSK. Un retour fort dans le championnat, mais aussi une participation honorable dans la compétition africaine. Chose promise, chose faite. Une qualification en League des Champions africains et un retour en championnat avec une équipe prête avec de nombreux joueurs performants.

Il ne reste à présent que la concrétisation de ces participations tant au niveau national qu’au niveau international. Les supporters ont été très compréhensifs la saison dernière grâce à leur adhésion totale au projet du président Cherif Mellal. Mais cette année, ils estiment être en bon droit d’exiger et de demander des résultats concrets. Et c'est justement Velud qui cristallisera toutes ces attentes somme toute légitimes d'un public qui a tant accompagné son équipe dans les moments difficiles sans jamais rien lui demander.

La direction a mis le paquet

Cette saison qui s'approche à grands pas sera donc très difficile pour l'équipe à la tête de la barre technique. La direction kabyle a mis le paquet pour réunir un groupe soudé. Un formateur français qui connaît le club, Jean-Yves Chay a été appelé à la rescousse pour prendre en charge la nouvelle génération des Canaris alors que l'équipe vient d'être dotée d'un autre préparateur physique. Jean-Christophe Hourcade arrive pour remplacer un autre préparateur français. Pour clore les recrutements au niveau de la barre technique, Mellal n'a pas lésiné sur les moyens financiers afin de doter son équipe d'un entraîneur à la hauteur des objectifs attendus. Son CV le prouve amplement et il semble bien faire l'unanimité parmi les supporters.

Aussi, il est évident que Velud sera mis sous pression et obligation de résultat d'autant plus qu'il a pris part aux décisions concernant les recrutements de cet été. La direction du club a répondu présent à toutes ces propositions de joueurs en mettant le paquet pour les recruter. De son côté, Hubert Velud est optimiste et affiche une détermination de fer pour aller au bout de ses objectifs. Son attitude, affirment beaucoup de connaisseurs, est hyperpositive pour le moral de son équipe qui s'imprégnera inéluctablement de cette détermination. Les joueurs recrutés se sont distingués dans leurs clubs respectifs la saison passée. Il est attendu d'eux de donner des résultats tout comme l'entraîneur.

Enfin, il est à rappeler que la JSK possède des supporters inconditionnels qui ont toujours été son point fort. Ils ont été derrière son retour de l'enfer de la relégation. Leur aide à Yousef Bouzidi alors coach a été d'un secours incroyable. Auparavant, ils avaient, pour rappel, déserté les gradins et il a suffi d'un appel de Cherif Mellal pour que ceux-ci réapparaissent et remplissent les gradins.