Après avoir battu aussi bien en aller qu'au retour, la modeste équipe libyenne d'Al-Nasr (2-0), avant-hier, au Caire, le CR Belouizdad aura en face lors du premier tour de la Ligue des champions, l'équipe kenyanne, Gor Mahia.

En effet, avant-hier, le CR Belouizdad avait bien confirmé sa suprématie sur l'équipe libyenne d'Al-Ahly de Benghazi qu'elle a battue (2-0), au stade Petrosport du Caire (Egypte), pour le compte du tour préliminaire retour de la compétition. C'est Keddad qui a ouvert la marque pour les Belouizdadis dès le quart d'heure du jeu et plus précisément à la 17e minute du jeu. Les Rouge et Blanc ont débuté la rencontre en trombe, ne laissant aucune place à une quelconque sous-estimation de cette équipe libyenne qui, en réalité n'avait rien à perdre après avoir été défaite au match aller, à Alger (2-0). En seconde mi-temps, les joueurs du coach Franck Dumas ont quelque peu baissé de régime et c'est une remarque que les fans des Rouge et blanc ont bien enregistrée. En effet, des supporters du CRB ont fait le point comparativement au match gagné contre l'USM Alger en Supercoupe. Et bien qu'ils aient baissé de régime, Sayoud et ses coéquipiers ont tout de même bien géré le match en marquant un seconde but à la dernière minute du jeu. Cette second réalisation a été signée par le joueur Libyen Salah Fekroune (90'+3) contre son camp.Le CRB est donc bien sur sa lancée, en confirmant son succès décroché, dimanche dernier, au 5-Juillet (2-0) et du coup afficher ses ambitions pour son grand retour en C1 après presque 20 ans d'absence. Lors de la première manche disputée dimanche dernier, au stade du 5-Juillet (Alger), le CRB s'était imposé sur le même score, grâce à des réalisations signées par la nouvelle recrue béninoise Marcellin Koukpo et le capitaine Chamseddine Nessakh.

À noter que pour ce match retour au Caire, le coach du Chabab Franck, Dumas a dû se passer encore une fois des services du milieu de terrain, Billel Tarikat, en raison d'une blessure aux adducteurs, contractée lors du match de Supercoupe d'Algérie face à l'USM Alger (2-1). Et c'est aussi le cas pour l'autre milieu Housseyn Selmi, de retour de blessure et qui a ressenti des douleurs, ce qui a conduit Dumas à le remplacer lors du match aller. Il était donc évident qu'il devait le ménager pour ce deuxième match, afin de le préserver pour la suite des compétitions qui attendent le club avec, entre autres ce championnat de la Ligue 1 avec ses 38 matchs. Suite donc à cette qualification face à Al-Nasr de Benghazi, lors de la double confrontation pour le compte du tour préliminaire de la Ligue des champions, le CR Belouizdad affrontera au 1er tour Gor Mahia du Kenya. Cette dernière s'est qualifiée au détriment de l'Armée patriotique rwandaise (aller: 1-2, retour: 3-1). Ainsi la rencontre aller contre l'équipe kenyanne aura lieu au stade du 5-Juillet entre les 22 et 23 décembre. Quant au match retour, il se jouera au Kenya et probablement à Nairobi entre les 5 et 6 janvier de l'année prochaine. Il est utile de rappeler enfin que cette équipe kenyane de Gor Mahia est bien habituée à jouer contre les clubs algériens dont sa dernière double confrontation contre une équipe algérienne a eu lieu au mois de septembre 2019.

Cela s'est passé contre l'USM Alger. Et pour rappel, au match aller, l'USM Alger avait battu cette équipe de Gor Mahia à Alger (4-1) avant que les Rouge et Noir ne subissent une défaite au match retour (2-0). Et c'est finalement les Algérois qui se sont qualifiés à la phase de poule de cette Champions League.