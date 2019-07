Le sélectionneur de l’équipe nigériane, le Franco-Allemand Gernot Rohr, s’attend à une demi-finale de la CAN-2019 « intense », ce soir face à l’Algérie, relevant l’importance de faire preuve de prudence face à une « impressionnante » équipe algérienne. « Je suis passionné par cette demi-finale face à l’Algérie, ça sera très intense. Nous avons tenu des réunions pour mettre au point la tactique qui sera nécessaire pour ce match. J’espère qu’on sera au rendez-vous », a indiqué le coach des Super Eagles, lors de la conférence de presse d’avant-match. « Après le match difficile face à l’Afrique du Sud, on s’est bien reposé. Il y avait des joueurs blessés à qui on a donné l’occasion de se soigner. En tant qu’entraîneur, je suis optimiste. Si on arrive à reproduire le même jeu face au Cameroun, on peut raisonnablement passer en finale, mais la qualité de l’adversaire nous rend prudents. Nous devons faire preuve de réalisme en attaque et commettre moins de fautes derrière. Nous avons encaissé cinq buts, alors que l’Algérie en a pris un, sur le tableau d’affichage, ils sont plus impressionnants que nous », a souligné l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. En poste depuis 2016, Rohr est revenu sur les deux dernières confrontations ayant mis aux prises les deux équipes en qualifications du Mondial-2018. « L’Algérie était une équipe fragile, elle avait commis des fautes individuelles ce qui nous avait permis de l’emporter en match-aller facilement (3-1). En match retour, ils étaient toujours assez fragiles.

Là je vois une équipe solide, un bon équilibre entre l’attaque et la défense, toujours très physique et qui a progressé tactiquement. Donc cela va être beaucoup plus difficile que les matchs que nous avions eus à disputer lors des éliminatoires », a-t-il ajouté. Pour Rohr, « avoir un jour de plus de récupération pourrait avoir un avantage théoriquement, mais je ne suis pas de cet avis ».

« Le côté mental est très important. Nous avons une équipe qui a su réagir après la défaite face à Madagascar. Elle a également réagi admirablement face au Cameroun après avoir été menée au score à la pause, mais aussi face à l’Afrique du Sud après l’égalisation. Mentalement, nous sommes prêts. Nous avons un mélange d’expérience et de jeunesse. Le côté physique est également important, l’équipe la plus costaud aura les meilleures chances de s’imposer », a-t-il conclu.