Le MC Oran retombe dans ses travers, au moment où son directeur général et entraîneur en même temps, Si Tahar Cherif El Ouezzani, crie au complot. « J’ai l’impression que certains dans le club, plus précisément des actionnaires dans la société sportive du MCO ne veulent pas notre réussite. Ils sont tout simplement en train de me mettre des obstacles pour échouer », a déclaré CEO. Intronisé par les autorités locales dans sa double fonction de DG et coach des Rouge et Blanc, il n’a toujours pas obtenu sa licence pour diriger ses capés du banc de touche. Pour cause, il ne dispose toujours pas de contrat que devait signer les membres du CA, il y a de cela plusieurs semaines. « Toutes mes tentatives auprès des membres du CA pour régulariser notre situation administrative, mes assistants au staff technique et moi, ont été vouées à l’échec. Par leur attitude, ils sont en train tout simplement de nous mettre les bâtons dans les roues », a-t-il déploré.